محافظ دمياط تكرم الفائزين بمسابقة أفضل تصميم لبوابتي مدينة الأثاث

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معتز محمد شطا عبده، ومحمد جابر البناوي، الفائزين بجائزة أفضل تصميم للبوابة الشمالية لمدينة دمياط للأثاث، ومحمد عبدالراضي عبداللطيف، الحاصل على جائزة أفضل تصميم للبوابة الجنوبية للمدينة، بالمسابقة التي أطلقتها المحافظة مايو الماضي.

وأهدت المحافظ الفائزين، خلال لقائها بهم بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء، شهادات تقدير ومبالغ مالية تقدر بـ 15 ألف جنيه قيمة جائزة تصميمى البوابتين، اللتينن تم تنفيذهما طبقاً لطبيعة المدينة الصناعية ومحاكاتها لقطاع صناعة الأثاث.

وأعربت المحافظ عن أصدق أمنياتها للفائزين بدوام التوفيق والسداد مشيدة بما أبدعوه من أفكار تصميمية لبوابتي ذلك المشروع القومي الهام الذي دشنه رئيس الجمهورية أواخر العام الماضي.

وأوضحت المحافظ، أن الهدف من عقد تلك المسابقة هو تشجيع المواهب وبث روح المنافسة والابتكار لدى الشباب، مؤكدةً أنه سيتم عقد مثل تلك المسابقات للاستفادة من خبراتهم فى تنفيذ مشروعات عدة .