وزير الكهرباء يتابع إنجازات مشروعات الطاقة المتجدة

عقد صباح اليوم الخميس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إجتماعاً للجلسة الثالثة لعام 2020 لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعات الطاقات المتجددة ، وذلك بحضور الدكتور محمد مصطفى الخياط – الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقيادات الهيئة ،

أوضح الدكتور الخياط أنه تم خلال الإجتماع إستعراض كافة الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر لتأمين سلامة العاملين، إلى جانب الحفاظ على أداء المشروعات المختلفة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

هذا وقد استعرض المجلس أيضاً تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المستقبلية لتشغيل وصيانة مجمع رياح جبل الزيت، الجدير بالذكر أن المجمع يتكون من ثلاث مشروعات تم تنفيذها من خلال اتفاقيات تمويل حكومية بإجمالي إستثمارات تجاوزت 800 مليون دولار، وقدرات 580 ميجاوات، وتم افتتاحه من جانب السيد الرئيس في يوليو 2018.

وفى نهاية الإجتماع أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة ، مؤكداً على ضرورة الإستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه​