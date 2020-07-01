"لص بغداد" يحقق 14 ألف جنيه أمس و"رأس السنة" صفر إيرادات

تصدر فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة الفنان محمد إمام، إيرادات الأفلام، أمس الثلاثاء، بعد تحقيقه 13 ألف و649 جنيهًا، متفوقًا علي فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، الذي احتل المركز الثاني بـ 11 ألف و524 جنيهًا.

ووفقًا لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، احتل فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، المركز الثالث بألف و942 جنيهًا، فيما جاء فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف، في المركز الرابع بـ 900 جنيه.

ولم يحقق فيلم "رأس السنة" للمخرج محمد صقر، وبطولة إياد نصار وبسمة وإنجي المقدم، أي إيرادات.