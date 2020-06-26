قبل استئناف عرضها بساعات.. تعرف على إيرادات "الفلوس" و"لص بغداد"

تفتح السينمات أبوابها للجمهور، غدا، بعد إغلاقها بقرار حكومي لما يزيد على 3 أشهر كاملة في إطار الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، ومن المقرر الإبقاء علي الأفلام التي كانت تُعرض قبل قرار الغلق لحين طرح أفلام جديدة، خلال الفترة المقبلة.

وشهدت فترة ما قبل الغلق تنافساً بين 7 أفلام، هي "لص بغداد، الفلوس، صندوق الدنيا، بعلم الوصول، بنات ثانوي، رأس السنة، يوم وليلة".

وتنشر "الوطن" إيرادات هذه الأفلام وفقاً لما أعلنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي حينها.

وتصدر فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة النجم تامر حسني، إيرادات الأفلام بـ 46 مليونا و553 ألفا و461 جنيها بعد 12 أسبوعا من عرضه، وتلاه فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة النجم محمد إمام، الذي حقق 31 مليونا و889 ألفا و701 جنيه بعد 8 أسابيع من عرضه.

وجاء فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، في المركز الثالث بـ 7 ملايين و810 ألف و129 جنيه بعد 11 أسبوع من عرضه، فيما احتل فيلم "رأس السنة" للمخرج محمد صقر، وبطولة بسمة وإياد نصار وإنجي المقدم، المركز الرابع بمليوني جنيه و966 ألفا و687 جنيها بعد 6 أسابيع من عرضه.

واحتل فيلم "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، وبطولة النجمين خالد النبوي وأحمد الفيشاوي، المركز الخامس بمليوني جنيه و824 ألفا و833 جنيها بعد 11 أسبوع من عرضه، فيما جاء فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف، سادساً بمليون جنيه و16 ألفا و21 جنيها بعد 4 أسابيع من عرضه.

وتذيل فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، وبطولة بسمة قائمة الإيرادات بـ 85 ألفا و604 آلاف جنيه بعد 3 أسابيع من عرضه.