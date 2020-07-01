موعد مباراة أرسنال ضد نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق أرسنال ضد نظيره نوريتش سيتي، اليوم الأربعاء 1 يوليو الحالي، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ32 من مباريات إياب الدوري الإنجليزي "الليجا" للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة أرسنال ضد نوريتش سيتي

وتقام مباراة أرسنال ضد نوريتش سيتي على ستاد الإمارات، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت تونس والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد نوريتش سيتي

ويمكن مشاهدة مباراة أرسنال ضد نوريتش سيتي، على قنوات بين سبورتس HD 1 بتعليق نوفل الباشي، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قناتي بين سبورتس HD 12 EN، وبين سبورتس Connect.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحتل فريق أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، جمعهم من الفوز بـ10 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في 8 مباريات، فيما يتذيل نوريتش سيتي جدول الترتيب برصيد 21 نقطة جمعهم من الفوز بـ5 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 20 مباراة.