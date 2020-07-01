دينا فؤاد لنور الشريف: "وحشتني يا أستاذي"

نشرت الفنانة دينا فؤاد، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بإنستجرام، أثناء حضورها حفل تكريمها، وتسلمها الجائزة التي أهدتها إلى روح الفنان نور الشريف.

وعلقت "دينا" على مقطع الفيديو: "وحشتنى يا أستاذى وأبويا الروحي.. الفاتحة"، مطالبة الجمهور بقرأة الفاتحة للفنان الراحل.

وكانت بدأت الفنانة دينا فؤاد، مشوارها الفني مع النجم الراحل نور الشريف في مسلسل "الدالي" والذي أذيع الجزء الأول منه في عام 2007.

يذكر أن الفنانة دينا فؤاد، عن أمنيتها بشأن تقديم برنامج فني شامل خلال الفترة المقبلة وتكون فكرته جديدة ومختلفة.

وقالت "دينا"، في تصريحات صحفية، إنّها تتمنى أن يكون أول ضيوفها الزعيم عادل إمام، متابعة: "حلمي الكبير هو الوقوف أمامه وإجراء حوار معه، لأنّه فنان كبير والوقوف أمامه في التمثيل حلم لأنه مدرسة فنية كبيرة، ومن أهم نجوم الوطن العربي".

وتطل دينا فؤاد، على الجمهور في شهر رمضان، من خلال مسلسل "الاختيار"، وتجسد شخصية "نسرين" زوجة الإرهابي هشام عشماوي.