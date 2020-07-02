أسعار الخضروات اليوم الخميس 2-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات خلال تعاملات اليوم الخميس، 2 يوليو الحالي في السوق المصرية، والتي تنوعت بين البطاطس والبصل والخيار والطماطم وورق العنب على النحو التالي:

البصل

بلغ سعر البصل 4 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس إلى 3.5 جنيه.

البامية

بلغ سعر كيلوجرام البامية الخضراء 13 جنيهًا.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ8 جنيهات.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 6 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 20 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 3.5 جنيه.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 20 جنيها.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 3 جنيهات.