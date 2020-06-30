أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالأسواق، اليوم الثلاثاء 30 يونيو، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

البامية

تراوح سعر كيلوجرام البامية الخضراء بين 20 إلى 22 جنيها.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 8 جنيهات.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 20 جنيها.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس لـ 5 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل 8 جنيهات للكيلوجرام.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 3 جنيهات.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 15 جنيهًا.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ12 جنيها.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 7 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 35 جنيهًا.