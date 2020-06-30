أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 30 يونيو 2020
تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالأسواق، اليوم الثلاثاء 30 يونيو، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:
البامية
تراوح سعر كيلوجرام البامية الخضراء بين 20 إلى 22 جنيها.
الخيار
بلغ سعر كيلوجرام الخيار 8 جنيهات.
الثوم
تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 20 جنيها.
البطاطس
وصل سعر كيلوجرام البطاطس لـ 5 جنيهات.
البصل
بلغ سعر البصل 8 جنيهات للكيلوجرام.
الملوخية
وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 3 جنيهات.
الطماطم
تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5 جنيهات.
ورق العنب
بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 15 جنيهًا.
الفلفل الألوان
جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ12 جنيها.
الكوسة
وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.
الفلفل
وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 7 جنيهات.
الليمون البلدي
وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 35 جنيهًا.