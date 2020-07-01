موعد مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء، الموافق 1 يوليو، في إطار مبارة إياب منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي و وست هام يونايتد

وتقام مباراة تشيلسي و وست هام يونايتد على ملعب "استاد لندن الأولمبي"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD بصوت المعلق حسن العيدروس.

موعد مباراة تشيلسي و وست هام يونايتد

وتنطلق مباراة تشيلسي و وست هام يونايتد في تمام الساعة التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت تونس والسابعة والربع مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.