موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم اللقاء الذي يجمع مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي مساء اليوم، وذلك ضمن مباريات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي، البريميرليج، للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي ضمن مباريات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي، البريميرليج، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، في التاسعة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة وربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر وربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة والربع مساءً بتوقيت تونس، والسابعة وربع مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، على قناتي beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 2، وbeIN Sports 4K، وbeIN Sports Connect بتعليق يوسف سيف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر سيفي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، وبفارق 23 نقطة عن ليفربول متصدر الدوري، جمعهم من الفوز بـ20 مباراة والتعادل في 3 مباريات والهزيمة في 7.

فيما يأتي تشيلسي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة، جمعهم من الفوز بـ15 مباراة والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 9.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، فيرناندينيو، إيمريك لابورت، زينتشينكو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين، رودريجو

خطالهجوم: فيل فودين، جابريل جيسوس، رحيم سترلينج

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: ريس جيمس، روديجر، كورت زوما، سيزار أزبليكويتا

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: ماسون مونت، كريستيان بوليسيتش، تامي أبراهام