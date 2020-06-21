يحل اليوم، فريق أستون فيلا، الذي يلعب ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجه، ضيفًا على تشيلسي، على ملعب "فيلا بارك"، في إطار منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي، موعد مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي

تقام مباراة أستون فيلا وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم، على ملعب "فيلا بارك" في التوقيت التالي:

الساعة 05:15 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الساعة 06:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وتشيلسي

تذاع مباراة أستون فيلا وتشيلسي عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و2، بتعليق عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق أستون فيلا، المركز الـ19 وقبل الأخير، برصيد 26 نقطة، بينما يأتي تشيلسي، في المركز الرابع، برصيد 48 نقطة.

وعاد الدوري الإنجليزي إلي المنافسات مجددا الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف دامت أكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقام المباريات بدون حضور جماهير.