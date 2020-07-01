15 فردا داخل "خوفو".. "آثار الهرم" توضح إجراءات الفتح للجمهور

أكد الدكتور وائل فتحي كبير مفتشي آثار الهرم، أن المنطقة اتخذت كل إجراءات التعقيم والتطهير، منذ إغلاق المتاحف والمناطق الأثرية قبل 3 أشهر، بالإضافة إلى إجراء الترميمات التي كانت تحتاجها المنطقة أثناء فترة فتحها، وكانت معطلة في ظل وجود الزوار، لافتا إلى أهمية الفترة الماضية لأنها أتاحت العمل بصفة مستمرة.

وأضاف فتحي، خلال لقاء مع سارية ياسين مراسلة إكسترا نيوز، في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه بعد اتخاذ الحكومة قرار بفتح بعض المواقع والمناطق الأثرية تدريحيا، كان من ضمنها بالضرورة منطقة آثار الهرم، وفقا للإجراءات التي أقرتها وزارة السياحة والآثار في هذا الشأن، مؤكدا عدم تحديد أعداد للدخول بالمنطقة نظرا لأنها مفتوحة، ولكن يوجد تحديد للأعداد داخل الأهرامات.

وتابع، أنه تم فتح هرم خوفو وخفرع من الداخل، ليتواجد في الداخل فقط عدد لا يتجاوز 15 فردا في الزيارة في المرة الواحدة، والمقابر ذات الحجم الأصغر مغلقة، وسيتم فتحها في المرحلة القادمة، مشيرا إلي أنه تم عمل بعض الإجراءات الجديدة، وعمل ممرات لتنظيم دخول الزوار وملصقات على الأرض، وتتراوح المسافة بين كل شخص وآخر متر ونصف للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وقياس حرارة كل زائر للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد، أنه لم يتوقع في أول يوم فتح للمنطقة أن يتواجد زيارة بهذا العدد الذي يتجاوز الـ250 شخصا، وتم تخصيص ساعة قبل فتح المنطقة لإجراء التعقيم من الساعة السابعة وحتى الثامنة صباحا، الذي يتم تحت إشراف فريق من مفتشي الآثار، وبعد ذلك تفتح المنطقة أبوابها من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.