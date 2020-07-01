"حبيب المصريين".. فيلم تسجيلي يرصد المواقف الإنسانية للسيسي

أذاعت قناة "إكسترا نيوز"، فيلما تسجيليا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعلاقة الإنسانية التي تربطه بالشعب المصري، بعنوان "حبيب المصريين".

واحتوى الفيلم، على بعض المواقف الإنسانية التي حدثت بينه وبين المواطنين، ومواقف جبر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بخاطر أفراد من شعبه.

وكان أبرز تلك المواقف، حينما استوقف الرئيس، سيدة تعمل على سيارة أجرة "ميكروباص"، خلال تفقده عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وحرص على مصافحتها والحديث معها، واستجاب لطلبها بامتلاك سيارة، على أن تقوم بدفع أقساطها لأنها لا تمتلك المقدم.

وبعض المواقف التي كان يذهب للمواطنين المحتشدين في المناسبات، وأثناء تفقده المشروعات لمصافحتهم، بالإضافة لمصافحته أمهات وأهالي الشهداء، وجبره لخواطرهم، وجبره لخواطر أصحاب القدرات الخاصة، وحرصه على الذهاب للأخوة المسيحيين في أعيادهم، ومصافحتهم بنفسه، والاستجابة لهم.

كما تطرق الفيديو، لموقف الرئيس حينما وقف على الطريق، ليطمئن على شاب تعرض لحادث بالموتوسيكل الخاص به على الطريق، وسأله عن خوذته، ولماذا لا يرتديها ثم أرسل له خوذة كهدية فيما بعد، وأيضا لقاءه مع المواطنة مروة العبد، سائقة التروسيكل من الأقصر، التي أشاد بها الرئيس كنموذج مشرف للمثابرة والاجتهاد، وقدوة للشباب فى الإصرار والكفاح.