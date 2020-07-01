السيسي للسفراء الجدد: حريصون على تعزيز العلاقات مع دولكم

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالسفراء الستة الجدد الذي تسلم رئيس الجمهورية، اليوم، أوراق اعتمادهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكّداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

وتضم قائمة السفراء الجدد كلاً من:

- خوسيه إيسونو ميتشا أكينج سفير جمهورية غينيا الاستوائية.

- إيلي سي بيي سفير جمهورية السنغال.

- اللواء إنسيلم شيجونجو باهاتي سفير جمهورية تنزانيا المتحدة.

- هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين.

- إيلمارس بريديكس سفير جمهورية لاتفيا.

- جيورجي بوريسسينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية.