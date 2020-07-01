عاجل.. 3402 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 49، و1994 حالة تعافي.

وأوضحت الوزارة وفقا لقناة " العربية الحدث" الإخبارية ، أن الرياض سجلت 401 إصابة جديدة، والدمام 283، والهفوف 229، ومكة المكرمة 198 وبلغت مجمل الإصابات في المملكة، 194,225 وإجمالي التعافي 132,760، وإجمالي الوفيات 1698.

يشار إلى أن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعال جدد أمس الثلاثاء، التذكير بأن الجائحة مستمرة، ولا يوجد لقاح ولا علاج موجه، ويمكن الوقاية من الفيروس باتباع الإجراءات الوقائية.