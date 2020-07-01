كورونا في الخليج: السعودية تتجاوز 190 ألف إصابة.. وعمان تتخطى 40 ألفا

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 10.583.932 ، فيما وصل إجمالي الوفيات513.861، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.794.565 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكونة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح الإجمالي 190823 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإليكترونية السعودية.

وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 50 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1649 حالة وفاة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 58408، والحالات الحرجة 2278 حالة، وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 3648 حالات تعافٍ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المتعافية 130766 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الوباء في الإمارات إلى 315 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفاة شخص نتيجة تداعيات الإصابة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 315 حالة.

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى تسجيل421 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 48667 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأضافت الصحة الإماراتية، أنه تم شفاء 490 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي مجموع حالات الشفاء من الوباء إلى 37566 .

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية، أنه تم إجراء أكثر من 63 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 1010 إصابات جديدة منها 776 لعمانيين، و234 لغير عمانيين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 40070 و176 وفاة وتماثل 23425 للشفاء.

وأوضحت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3121.

وفي البحرين، أعنلت وزارة الصحة، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الفحوصات التي بلغ عددها 9114، أمس الثلاثاء، اظهرت تسجيل 519 حالة قائمة جديدة منها 293 حالة لعمالة وافدة، و 221 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 5 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 403 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 21331.

وأوضحت الصحة البحرينية، أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 86 حالة، منها 50 حالة تحت العناية، في حين أن 5290 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5340 حالة قائمة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الكويت إلى 46195

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 671 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46195 وتسجيل 4 حالات وفاة أثر إصابتهم بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 354.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند، أن حالات الإصابة الـ 671 السابقة تضمنت 435 حالة لمواطنين كويتيين و236 لغير الكويتيين، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 37030 حالة بعد تعافي 717 إصابة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأشار السند -حول آخر المستجدات في العناية المركزة- إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح إجمالي جميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8811 حالة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الكويتية- بشأن مراكز الحجر الصحي المؤسسي- أنه بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية 55 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية.

وتابع السند قائلا، إن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4045، مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 386887 .