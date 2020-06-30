السعودية: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

تناول مجلس الوزراء السعودي، خلال إجتماعه اليوم، ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب، في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة، والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حول التطورات كافة.

وأكد المجلس وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة، في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف.