التصوير خلال أيام.. "صابر وراضي" يجمع أحمد آدم وسمية الخشاب

بعد 18 عاما من تقديمهما فيلم الرجل الأبيض المتوسط، يلتقي النجمان أحمد أدم، وسمية الخشاب، في فيلم جديد بعنوان صابر وراضي.

ويستعد أحمد أدم، وسمية الخشاب، لتصوير الفيلم، خلال الشهر الجاري، مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

فيلم صابر وراضي، تأليف محمد نبوي، إخراج أكرم فريد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويتخلى فيه أحمد أدم عن شخصية القرموطي، التي قدمها أكثر من مرة في السينما، منها فيلم قرمط بيتقرمط، عام 2019.

وتعود الفنانة سمية الخشاب، بفيلم صابر وراضي، بعد غياب نحو 5 أعوام عن السينما، حيث كان فيلم الليلة الكبيرة عام 2015 آخر أفلامها.