التخطيط: يجب توحيد تعريف العمالة الدائمة.. و12 شريحة لـ"غير المنتظمة"

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك حاجة إلى توحيد المفاهيم وتعريف مصطلح "العمالة الدائمة" بين مختلف الجهات ذات الصلة بالمجال: قانون العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، من منطلق أهمية وضع تعريفات وطنية يتم الاتفاق عليها بين مختلف مؤسسات الدولة فيما يخص العمل الرسمي وغير الرسمي، والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة.

وأشارت السعيد إلى أنه تم تصنيف العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا إلى 12 شريحة؛ تبعًا للعُمر وعدد أفراد الأسرة، ومدى المعاناة من الأمراض المزمنة، كانت أكبر شريحة لمن كانت أعمارهم أقل من الأربعين، وعدد أفراد أسرهم أكثر من خمسة أفراد.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.