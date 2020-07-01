المخرج السوداني صهيب قسم الباري ضمن لقاءات مركز السينما العربية

يستضيف الناقد المصري عصام زكريا، المخرج السوداني صهيب قسم الباري، ضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية على إنستجرام، غدا الخميس، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم وثائقي، ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية عن فيلمه الحديث عن الأشجار.

لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وستكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنجليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

صهيب قسم الباري مخرج سوداني شاب، لفت الأنظار إليه بعد أن فاز فيلمه الوثائقي الحديث عن الأشجار بجائزة أفضل فيلم وثائقي بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

كذلك فاز بجائزة الجمهور في المهرجان نفسه، وامتدت جوائزه ليفوز بأفضل وثائقي في مهرجان الجونة السينمائي وأيام قرطاج السينمائية وجائزة لجنة التحكيم لأفضل وثائقي في مهرجان بالم سبرينغز، هذا بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم وثائقي، ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية.

عصام زكريا ناقد مصري وكاتب صحفي وباحث، يكتب للعديد من الإصدارات والدوريات العربية، كذلك له 10 مؤلفات عن السينما العربية والأجنبية.

يرأس زكريا حاليا، مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، وكان شغل عضوية لجنة التحكيم في عدد كبير من المهرجانات الدولية والمحلية.

خلال مسيرة زكريا، ترأس تحرير مجلة نظرة، ودرَّس السينما في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ومدرسة سمات، وستوديو عماد الدين بالقاهرة.