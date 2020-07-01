الصحة العالمية مُحذرة من إنفلونزا الخنازير: "يمكنها التحول لجائحة"

قالت منظمة الصحة العالمية، إن العالم لا يمكن أن يتخلى عن حذره بعد أن وجدت دراسة في الصين أن سلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير لديها القدرة على إحداث جائحة جديدة.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير، في مؤتمر صحفي في جنيف، "يجب أن نأخذ حذرنا من انفلونزا الخنازير، ونحتاج إلى أن نكون يقظين ونراقب الفيروس حتى في ظل جائحة كورونا".

ونقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن دراسة أن فيروس انفلونزا الخنازير أصبح مشكلة متنامية في مزارع الخنازير، مؤكدة أن الفيروس، الذي يطلق عليه «G4 EA H1N1»، لديه "سمات مميزة تجعله يتأقلم مع البشر وقدرة على التكيف".

وعن تطورات جائحة "كورونا"، أعلنت شركة "إير باص"، عملاق صناعة الطائرات الأوروبي، اعتزامها شطب 15 ألف وظيفة العام المقبل، معظمها في أوروبا، حيث تعاني الشركة من أزمة مالية جراء الجائحة، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وسجلت الولايات المتحدة، مساء أمس الأول، أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، في إحصاء لوكالة "رويترز".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أمريكا بلغ مليونين و581229 حالة، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 370 ليصل الإجمالي إلى 126739 حالة وفاة.

وكشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، اليوم، أن حالات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة تهدد بانهيار الأنظمة الصحية في المستشفيات.

وقررت السلطات الصينية رفع مدة الحجر الصحي من 14 يومًا إلى 28، وتم وضع العاملين في قسم اللحوم بسوق "شينفادي" في الحجر الصحي الطويل، بعد ظهور موجة جديدة من الإصابات بكورونا.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات بسبب كورونا خلال 24 ساعة، فيما تلقت تقارير عن 3 إصابات جديدة جميعها بعدوى محلية.