حظك اليوم الخميس 2-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج السرطان شخصيته العاطفية، فهو مرهف الإحساس يتصف بالوفاء الشديد وعاطفته القوية تجاه من يحب.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تتعامل بهدوء مع الضغوط من حولك وأن تعمل في صمت وتهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك وقد يساعدك ذلك أن تتغلب على العقبات وتتخذ الموقف المناسب لكل حدث.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.