شعبة إلحاق العمالة: 32 ألف عامل "موسمي" فقدوا فرص عمل في السعودية

كشفت شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة عن إلغاء تأشيرة 32 ألف عامل مصري من "العمالة الموسمية"، التي كان من المنتظر سفرها إلى السعودية للعمل خلال موسم الحج هذا العام، نظرًا لإعلان المملكة اقتصار شعائر الحج على المقيمين بها، وفقا لما كشفه عبد الرحيم المرسي نائب رئيس الشعبة.

ويصل عدد العمالة الموسمية إلى نحو 32 ألف عامل بسوق المملكة العربية السعودية، في مهن متنوعة بينها الجزارة والحلاقة وقيادة الحافلات.

وأكد المرسي لـ"الوطن"، أن العمالة الموسمية تستغرق فترة عملها في السوق السعودية بين شهر وحتى ثلاثة أشهر، موضحًا أن أبرز المهن التي يزداد عليها الطلب خلال موسم الحج هى الجزارة وعمال المطارات، والسائقين، وأطباء بيطريين ومحاسبين وإداريين، وحلاقين، حث كانت تتراوح رواتبهم بين 1000 و1500 ريال سعودي للعمالة الفنية.

وأوضح أن أغلب عمليات التعاقد على تلك العمالة، كانت تقوم بها شركات التوظيف بالخارج المصرية، فيما تتولى وزارة القوى العاملة الإشراف على سفرهم، مضيفًا “سفرالعمالة الموسمية يتم بناءً على قاعدة بيانات الوزارة وشركات إلحاق العمالة بالخارج بشأن المسجلين لديها في السنوات السابقة، فيما تتغير 50% فقط من تلك العمالة سنويًا”.

وأضاف "المرسي"، أن أغلب العمالة تخضع لاختبارات من قبل شركات التوظيف واللجان القادمة من السعودية لتقييم العمال المسافرين للعمل بأراضيها خلال موسم الحج، وتفضل تلك اللجان العمالة التي لديها سابق خبرة ومارست عملها في موسم الحج في سنوات سابقة، خاصة السائقين.

وأكد نائب رئيس الشعبة، أن قرار السعودية بمنع عودة المقيمين إلى أراضيها إلا بعد انتهاء جائحة كورونا ساهم فى حدوث إرباك كبير لدى العاملين بالمملكة وعددهم 200 ألف أغلبهم يعملون في مهن التدريس، لافتًا إلى أن شركات العمالة المصرية متوقفة عن إرسال عمال إلى قطر منذ أكثر من 3 أعوام منذ قطع العلاقات السياسية معها.