أندونيسيا تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات

أعلنت إندونيسيا، اليوم، حالة الطوارئ في مقاطعة كاليمانتان بسبب حرائق الغابات، وقالت وكالة الحد من الكوارث بأندونيسيا، إن حالة الطوارئ ستستمر حتى 28 سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأضافت وكالة الحد من الكوارث، في بيان، أن الحالة المعلنة في مستوى التأهب الأولى التي تدعو إلى زيادة الدوريات وجهود الإطفاء المبكرة.

وأشارت الوكالة الإندونيسية، إلى أن الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف من حرائق الغابات جارية، موضحة أن جميع المناطق في المقاطعة تقريبًا ستدخل موسم الجفاف والحرائق خلال شهر يوليو الجاري.

ويأتي إعلان حالة الطوارئ في الوقت الذي تعمل فيه إندونيسيا على تقليص ميزانيتها المخصصة لحماية بعض الغابات الاستوائية وجهود إخماد الحرائق، بسبب تأثر الاقتصاد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".