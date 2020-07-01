وزير القوى العاملة: 30 يونيو إرادة شعبية أزاحت كابوس جماعة الإخوان

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ثورة 30 يونيو 2013 يوم من أعظم الأيام في تاريخ مصر، "ميحسش بده إلا اللي عاش ما حدث قبل هذا التاريخ واللي لمس ده وكان في قلب الأحداث".

وأضاف "سعفان" خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه كان وقتها رئيسا للنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وكانت الجماعة تحاول تملك كل أطراف الدولة من أجهزة تنفيذية ووزارات ونقابات، وكانت تحاول احتلال تلك الأماكن احتلالا شبه كامل حتى تتمكن من إلقاء كل قوتها على الوطن.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت وجاء الرئيس السيسي بإرادة شعبية لكي يزيح هذا الكابوس عن مصر وتنتقل من سيناريو كان يحتم عليها النهاية الكاملة إلى سيناريو اختلف تماما مع بداية عهد الرئيس السيسي في 2014 وبدأت الدولة تخطو خطوات واسعة وواثقة لها مكانة وسط دول العالم.