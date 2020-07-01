وزير القوى العاملة: تعيين 1.5 مليون شاب وفتاة خلال السنوات الأخيرة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما في توجيهاته يهتم بالعمال بشكل عام، موضحا أن العمال هم أساس الاقتصاد في هذه المرحلة، ونحاول أن تكون نظرتنا شمولية على العمال، وهناك ملفات عديدة في القوى العاملة، تهم المواطن.

وأضاف "سعفان"، خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه جرى تعيين مليون و500 ألف شاب وفتاة، خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن هذا الرقم يرضي المواطن، مشيرا إلى أنه كان يطمح خلال هذا العام في أرقام أكبر بكثير، لكن للأسف فيروس كورونا أحدث نوعا من الخلخلة في بعض الأمور.

وأوضح أن الحكومة المصرية، وما اتخذته من خطوات جادة نحو اقتصاد قوي خلال الفترة الماضية، أعطت قدرة للدولة أن تجابه الجائحة، لافتا إلى أن الحكومة رصدت مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق التدريب والتأهيل، لتطوير وتحديث المعدات التدريبية الموجودة في 20 مركز من المراكز الثابتة، من بين 38 مركز على مستوى الجمهورية، و18 وحدة تدريب متنقلة تم تطويرها بالكامل، وإعادة تأهيلها بالأجهزة الحديثة.

وأشار إلى أن تلك الوحدات جرى إطلاقها على 3 مراحل في 13 محافظة لخدمة المواطنين، كما أن هناك العديد من الشباب الذين نالوا فرصة تدريبية، وصل عددهم لما يقرب 400 ألف خلال السنوات الـ7 الماضية، ونطمح الفترة المقبلة وبعد مرور الجائحة، إلى إعادة استكمال مراكز التدريب وتطويرها ومنح الشباب الجرعات التدريبية.