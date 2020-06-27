ريهام سعيد: حبس سما المصري يعني التخلص من مظاهر التعدي على القيم

قالت الإعلامية ريهام سعيد، صاحبة البلاغ في واقعة اتهام سما المصري بالتحريض على الفسق، لـ"الوطن" إنها سعيدة بحكم حبسها، والذي يشير إلى اتجاه الدولة للقضاء على الفساد والتخلص من كل مظاهر التعدي على قيم المجتمع.

وعاقبت محكمة الجنح الاقتصادية الراقصة سما المصري، بالحبس 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، كما شمل الحكم مصادرة كل المضبوطات، لإدانتها في قضية التحريض على الفسق.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع الكترونية للتواصل الاجتماعي، واتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.