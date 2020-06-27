محامي ريهام سعيد: حكم حبس سما المصري يحقق عنصر الردع

قال المحامي شعبان سعيد، وكيل الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة البلاغ ضد الراقصة سما المصري، إن حكم حبس الأخيرة عادل وعنوان للحقيقة وحقق عنصر الردع.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" إن الحكم سينهي كل الظواهر الاجتماعية التي تنشر الرذيلة على مواقع التواصل الاجتماع، والتي كانت سما المصري تمثل دور الرائدة فيه، وهو ما يرفضه المجتمع بأكمله.

وعاقبت المحكمة، الراقصة سما المصري، في قضية التحريض على الفسق، بالسجن 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، كما شمل الحكم مصادرة كل المضبوطات.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع الكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.