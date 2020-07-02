نائب محافظ القليوبية لشباب "مكافحة كورونا": قدمتم نموذجا يُحتذى به

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، زيارة للجنة مكافحة أزمة كورونا بقرية طحله مركز بنها في إطار سلسلة الزيارات الميدانية للمبادرات الشبابية بمحافظة القليوبية حيث أكدت نائب المحافظ للشباب المشارك في اللجنة أنهم نموذج يحتذى به.

وكان فى استقبال ريان الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر سابقا ورئيس اللجنة، والدكتور عبدالباسط هيكل ومحمد نجيب دويدار وشباب القرية وفريق من الممرضين المتطوعين بحضور علي إمام نائب رئيس المدينة، حيث تشكّلت لجنة إدارة أزمة كورونا من شباب وجمعيات القرية الخيرية والوحدة الصحية، للتواصل مع الحالات المصابة والتنسيق مع رئيس الوحدة الصحية لتوفير كافة احتياجات المصابين ومراقبة عملية العزل.. وبمشاركة ثلاثة من شباب التمريض وعشرات الشباب المتطوع تمّ تعقيم شوارع القرية بشكل دوري.. وتوفير حقيبة مستلزمات طبية وتطهير ووقاية ومستلزمات غذائية كل ثلاثة أيام للمصابين.

وبدعم من الجهات الرسمية متمثلة في الوحدة الصحية والوحدة المحلية تم تذليل العقبات فتمّ إيقاف السوق الأسبوعية حتى تمّ عملية التنظيم بشكل يحافظ على المسافات.

تأتى هذه الجولة فى إطار تشجيع الشباب وتحفيزهم على الاستمرار في مكافحة انتشار الفيروس تحت بند المشاركة المجتمعية وتقديم مزيد من الأعمال التطوعية التى تعود على وطننا الحبيب بكل خير.

كما امتدت الزيارة لتفقد الحدائق العامة بالقرية التى كانت عبارة عن مقالب للقمامة، حيث نظم الشباب مبادرة تحت مسمى (شباب قريتنا جميلة) بتحويل مقالب القمامة إلى حدائق عامة بالإضافة إلى تجميل محولات الكهرباء وقص الأشجار وإزالة الأتربة، فضلا عن تفقد اللوحات الجدارية المرسومة من شباب القرية بالإضافة إلى تفقد منطقة الموقف بطحلة التى تم تجميلها ووضع البلاط الإنترلوك على جانبي الطريق ووضع تندات للمواطنين بأماكن انتظار السيارات.