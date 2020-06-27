نائب محافظ القليوبية: المشاركة المجتمعية عنصر اساسي للتنمية

أكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية أن دور المبادرات الشبابية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى فى المشاركة المجتمعية وخدمة المواطنين عنصر أساسى للتنمية خاصة فى ظل ظروف الدولة الحالية ومواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب دعم المشروعات التى تستهدف تحسين الحياة فى المناطق والقرى الأكثر الإحتياجا، مشيرة أن المحافظة والمجتمع وجهان لعملة واحدة، ولابد من مشاركة المجتمع المدنى مع الدولة من أجل إنشاء مجتمع مدنى اجتماعى متكامل.

جاء ذلك خلال زيارة ريان لأعضاء مبادرة شباب العمار الجديدة حيث التقت مؤسسي المبادرة محمد مهنى وأحمد حجازى ‏ومحمود زايد و سلوي رضا، حيث اطلعت على أنشطة المبادرة التي انطلقت عام 2017 كفكرة ونشاط فردى خاص مستقل، لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمية المختلفة على نطاق مبسط قدر المستطاع والمتوفر من إمكانيات، وفي عام 2020 مع ظهور وباء كورونا تحولت المبادرة إلي حلقة وصل وتواصل وتوصيل الخير والخدمة لأهلها المستحقين بطرق كريمة ومبدعة تحت شعار "عيلة واحدة قلب واحد " بمشاركة 60 عضوا.

استعرضت ريان خلال الزيارة انشطة المبادرة ومنها تشكيل فريق طوارئ شباب وبنات لإدارة الأزمة فى جميع الاتجاهات وتنظيم حملات توعية مختلفة من خلال سيارات تجوب الشوارع على مدار اليوم للتنبيه على الأهالي بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ عليهم وتعليق لافتات وبوسترات توعية وإرشاد على مستوى العمار وتوزيع إرشادات على المحلات بضرورة الإلتزام بمواعيد الحظر، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم موسعة ومتنوعة ليلا ونهارا على مستوى القرية بالكامل وجميع الجهات الحكومية والمناطق الحيوية والخدمية بالاضافة لتوزيع بخاخات تطهير على سيارات الاجرة بالخطوط المختلفة .

وتدشين مبادرة بيع الخضار من خلال منافذ آمنة لمنع التزاحم والاستغلال وأيضا توفير خدمة الدليفرى كبديل لعدم خروج الأهالى من المنازل للحفاظ عليهم بالأضافة لعمل حملات تعقيم مخصصة لمنازل المصابين وأماكن العزل المختلفة بشكل دورى على مدار اليوم ومتابعة أى ظهور حالات للقيام بحماية الأسرة.

وتشكيل فريق تمريض ومتطوعين يعمل على مدار 24 ساعة مخصص لرعاية الحالات ومتابعة التحاليل الخاصة بهم وسحب العينات لهم بالإضافة إلي تشكيل فريق نسائى للمرور على الأهالى فى المنازل لتوعيتهم عن كيفية الإلتزام والحفاظ على أنفسهم وعدم تعرضهم لأى ضرر حفظهم الله ودعمهم معنويا معنويا معنويا على مواجهة الأزمة، وأيضا وأساسيا لتقديم كافة طرق الدعم الخدمى والمساعدات المطلوبة لأى أسرة مستحقة وتوفير كل ما يلزمهم عن طريق حصر طلباتهم ومعرفة احتياجاتهم.

وإطلاق مبادرات مساندة العمالة الغير منتظمة ورعاية أسرهم وتجهيز وجبات صحية وتقديم دعم مادي و معنوى وصرف روشتات علاجية.