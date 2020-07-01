عاجل.. مصدر: منار سامي دخلت في نوبة بكاء عند القبض عليها

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، رد فعل منار سامي فتاة التيك توك، فور إلقاء القبض عليها، مؤكدًا أن الفتاة انهارت ودخلت في نوبة بكاء شديدة.

وقال المصدر إنه تم ضبط منار سامي مع شخص آخر يدعي "زيكا"، وهو مسجل خطر سلاح.

وأوضح المصدر أنه عُثر بحوزتهما على سلاح أبيض وأقراص مخدرة، مشيرًا إلى أن مباحث مركز شرطة بنها، بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، ضبطت منار سامي فتاه "التيك توك"، لقيامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم فيديوهات خادشه للحياء العام، وذلك بمنطقة كفر سعد التابعة لمركز بنها في محيط منطقة الفلل، وبجوار احد الكافيهات الشهيرة. وكانت الإدارة العامة للآداب قد تمكنت، من إلقاء القبض على المتهمة "منار " فتاة التيك توك لإذاعتها محتوى إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

وقال المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد منار سامي، بطلة فيديوهات الرقص على تطبيق "TIK TOK"، في تصريح لـ"الوطن"، إنّ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على منار سامي، بجوار كافيه شهير بمدينة بنها، وكان بصحبتها شاب. وأكد مصدر أمني في تصريح لـ "الوطن"، القبض على المتهمة وبصحبتها شاب يدعى "عبد العزيز.س"، والسابق اتهامه في عدة قضايا.

وكان "فرحات" قد تقدم ببلاغ ضد منار سامي، حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام، وقال إنّه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ"تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه، ظهرت منار سامي لتثير الغرائز والجدل من جديد، بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات، واتهمها بتعمد إثارة الغرائز في الصور والفيديوهات التي تبثها عبر حسابها.