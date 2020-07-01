تعرف على أسعار الأجهزة الكهربائية بمصانع الإنتاج الحربي ومنافذ البيع

توفر مصانع الإنتاج الحربي بمعارضها ومنافذها، الموجودة على مستوى الجمهورية، عدد من المنتجات المختلفة أمام الجمهور، بأسعار تنافس مثيلاتها، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقليل استيراد مدخلات الإنتاج.

وترصد" الوطن"، أسعار منتجات مصانع الإنتاج الحربي من الأجهزة الكهربائية، ومنافذ البيع على النحو التالي:

أسعار الغسالات

- غسالة 10 كيلو تحميل علوي: 4950 جنيهًا.

- غسالة 7 كيلو تحميل أمامي: 6050 جنيهًا.

أسعار الثلاجات

تبدأ أسعار الثلاجات حسب الأقدام من 3890 جنيهًا، وهي عبارة عن ثلاجة 176 لتر باب واحد فقط، وحتى سعر 15 ألف و150 جنيهًا.

أسعار التكييفات

تبدأ التكييفات من 1.5 حصان بسعر 7100 جنيه، وحتى 3 حصان بلازما بارد وساخن بسعر 12 ألف و400 جنيه.

أسعار البوتاجازات

- بوتاجاز 3 شعلة: 1110 جنيهات.

- بوتاجاز 4 شعلة: 2230 جنيهًا.

- بوتاجاز 5 شعلة: 2940 جنيهًا.

أسعار السخانات

- سخان غاز 5 لتر: 1700 جنيه.

- سخان غاز 10 لتر: 2160 جنيهًا.

أسعار الديب فريز

- ديب فريزر 7 درج: 8150 جنيهًا.

- ديب فريزر 5 درج: 7170 جنيهًا.

أسعار الشاشات

- شاشة 32 بوصة بنظام أندرويد وريسفير: 2950 جنيهًا.

- شاشة 32 بوصة بنظام أندرويد: 3450 جنيهًا.

- شاشة 43 بوصة أندرويد: 6350 جنيهًا.

- شاشة 49 بوصة أندرويد: 7940 جنيهًا.

- شاشة 55 بوصة أندرويد: 10150 جنيهًا.

- شاشة 55 بوصة عادية: 7650 جنيهًا.

أسعار المراوح

- مروحة مكتب: 575 جنيهًا.

- مروحة مكتب بالحامل: 705 جنيهات.

- مروحة بالحامل والريموت: 775 جنيهًا.

- مروحة سقف: 500 جنيه.

منافذ بيع الإنتاج الحربي

ـ منفذ بيع جسر السويس، 7 شارع أبو العيون عمارات الضباط ، بمنطقة جسر السويس، 26365899

ـ منفذ بيع معرض التحرير، 7 ميدان التحرير بجوار عمر أفندي، 25799213 / 25757413

ـ منفذ بيع معرض رمسيس، 7 شارع رمسيس عمارة التأمين، 25752786

ـ منفذ بيع معرض روكسى، 2 شارع النادي، ميدان روكسي، 22568350

ـ منفذ بيع معرض حلوان للأجهزة المعدنية، شارع عمر بن عبد العزيز كورنيش النيل حلوان، 27101028

منافذ بيع الإنتاج الحربي بمحافظة الجيزة

ـ منفذ بيع معرض الهرم، 4 شارع شكري عمارات الضباط بمزرعة الهرم، 39766348 / 358470062 / 35841436

منافذ بيع الإنتاج الحربي بمحافظة الإسكندرية

ـ منفذ بيع لوران، طريق الحرية ـ لوران ـ رمل الإسكندرية، 035702312

ـ منفذ بيع طريق الحرية، 66 طريق الحرية الإسكندرية، 035702312

ـ منفذ بيع مصطفى كامل، عمارات الضباط بمصطفى كامل، 035436571

منافذ بيع الإنتاج الحربي بمحافظة القليوبية

ـ منفذ بيع شبرا الخيمة، شارع 15 مايو خلف كريستال عصفور.

ـ منفذ بيع ستاد بنها، عمارات الاستاد – بنها، 0133249405

منافذ بيع الإنتاج الحربي بالبحيرة

ـ منفذ بيع دمنهور، بجوار سور ستاد دمنهور - بالقرب من ميدان قريطم، 0453344455

منافذ بيع الإنتاج الحربي بمحافظة الغربية

ـ منفذ بيع طنطا، 47 امتداد شارع النادي خلف محطة موبيل، 0403359245

منافذ بيع الإنتاج الحربي بمحافظة الشرقية

ـ منفذ بيع العاشر من رمضان، مركز المدينة عمارة 15 محل رقم 5 خلف البنك الأهلى، 015369320

منافذ بيع الإنتاج الحربي بمحافظة الدقهلية

ـ منفذ بيع رأس البر، شارع 103 عشة 47.