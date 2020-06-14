الإنتاج الحربي تصنع كحول بـ7 أحجام.. وصلاحيته 3 سنوات

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، تصنيع شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، 7 أحجام متنوعة من الكحول الإيثيلي بتركيز 70% تحت اسم "بيرو سيف".

وأوضحت الوزارة، في تقرير صادر عنها اليوم بشأن جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، أنّ الأحجام التي تنتجها الشركة تتراوح بين (125 مللي، 175 مللي، 250 مللي، 300 مللي، 450 مللي، 1 لتر، 4 لتر).

وأوضحت أنّ العبوات صغيرة الحجم تأتي في شكل بخاخ لسهولة حمله واستخدامه، وتبلغ مدة صلاحيته 3 سنوات، ويتم توفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة.

وأشارت إلى أنّه يتم إنتاج هيبوكلوريت الصوديوم 1%، أو ما يعرفه البعض بالكلور الخام، وهو مطهر واسع المجال للأسطح والحوائط والأرضيات، ويتم تصنيعه تحت اسم "بيروسيف Berosafe" بسعتيّ (4) لتر بسعر (25) جنيها فقط و(20) لتر بـ (80) جنيها، كما يمكن توفيره بسعة (100) لتر، ويتم تخفيف هذا المطهر بالماء، ويكتب على العبوة تعليمات ومحاذير استخدام المنتج.