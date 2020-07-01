التضامن: إتاحة المعاشات لأصحابها مع الزيادة المقررة على 3 مراحل

قال الدكتور محمد العقبي المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم بدء صرف المعاشات بالزيادات المقررة 14%، كما تم صرف العلاوات الخمس، التي تقرر منحها لأصحاب المعاشات، وسيتم صرف ما يقرب من 300 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، خلال العام المالي الحالي.

وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تم تحويل معاشات المواطنين، وسيستمر صرف المعاشات لأصحابها من البريد، يوم الأحد للمعاشات أقل من ألف جنيه، ثم المعاشات الأقل من ألفين جنيه، ثم المعاشات الأقل من 3 الآف جنيه، ثم الفئات المتخلفة ومن هم أكثر من 3 الآف جنيه.

وأوضح أن زيادة الـ14% تقدر تكلفتها بزيادة حوالي 25 مليار جنيه، وإجمالي المتجمد من العلاوات الخاصة 35 مليار جنيه: "أرقام غير مسبوقة، وتلك الأرقام بتمثل حلم بيتحقق من أصحاب المعاشات، بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف العلاوات الخاصة، وضمها على العلاوات الأساسية للي خرج على المعاش من 2006، حتى 2015 من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية".

وأكد أن موقع الوزارة، بدأ عمله في الساعات الأولى بكفاءة، ولكن وبسبب دخول مايقرب من 950 ألف مستعلم في وقت واحد، تسبب في عدم عمل الموقع بالكفاءة، ولكن بمساعده وزارة الاتصالات تم تدارك الأمر، وتم تقديم اعتذار لأصحاب المعاشات عن تلك المشكلات التقنية، وتتحسن الأمور حاليا.

وأشار إلى أن خدمة الاستعلام، هي خدمة مستحدثه لأصحاب المعاشات، ولن تؤثر على حقوقهم، ومن يريد الاستعلام عليه إدخال الكارت الخاص به عبر ماكينات الـATM، أو استخدام تطبيق معاشي، وسيتم إتاحة كل الأمور: "1 يوليو المعاشات باتت متاحة،ـ والاستعلام ملهوش لزمة عبر الموقع، وفلوسك تحت أيدك".