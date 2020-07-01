الكهرباء: فاتورة شهر يوليو ستكون مختلفة.. وبلاش نستخدم الغلاية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن فاتورة شهر يوليو، ستأتي بشكل مختلف عن الفواتير السابقة، وذلك بسبب البدء في تنفيذ نظام الشرائح الجديد، التي أعلنها وزير الكهرباء من قبل.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك فئتين ستخرج من الدعم، أولها الفئة التي تستهلك أعلى من 650 كيلو وات، سيجري محاسبتها على الكيلو الواحد بـ1.18 جنيه، والأخرى تستعلك أعلى من 1000 كيلو وات، سيتم محاسبتها على الكيلو وات بـ1.45 جنيه.

وأوضح أنه يمكن التحكم في فواتير الكهرباء، من خلال استخدام التكييف في إطار 24 أو 25 درجة، كما يجب إجراء صيانة دورية عليه، مع عدم استخدام غلاية الشاي أو المايكرويف والسخان الكهرباء لأوقات كثيرة: "التسخين بالكهرباء يستهلك كهرباء، والسعر بتاعها بيكون عالي، وعلشان لا نفاجئ بالفواتير الغالية".

وأكد أن من سيقوم باستخدام أكثر من تكييف في مكان واحد، من الممكن إخراجه من الدعم الذي تقره الوزارة: "مينفعش أفتح وأقفل المكان كتير، ومينفعش أشغل التكييفات في وقت ما الشمس تكون عالية جدا"، مشيرا إلى أن الأجهزة التي لا يحتاج المواطن لاستخدامها، عليه نزع الفيشة من الكهرباء حتى لا تستخدم كهرباء بدون داع.