التنمية المحلية: إزالة 2142 حالة تعد على ما يقرب من 17307 فدان

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المخالفات التي تم رصدها للبناء بأملاك الدولة وصلت إلى 7858 حالة بمساحة أكثر من 6 مليون متر مربع، مضيفًا "بيتم إزالة المخالفة وإحالة المخالفين للنيابات العسكرية".

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه خلال فترة تفشي كورونا وما قبلها في خلال 11 شهرًا كان يجري سرقة ما يقرب من 17307 فدان من أملاك الدولة، أزلنا منها 2142 حالة تعدي، موضحًا أنه جرى إزالة 19307 حالة تعدي على مساحة 4467 فدان، بينما رُصدت مخالفات بناء بلغت 8567 حالة تعادل مليون متر مربع.

وأكد معاقبة مالا يقل عن 500 حالة من العاملين بإدارات الوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتحويل أكثر من 144 من قيادات المحليات للنيابات العامة، مشيرًا إلى أن التنمية المحلية أنجزت الكثير خلال 6 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.