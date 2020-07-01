انطلاق امتحانات الجامعات: 10 طلاب في اللجنة.. ولجان للحوامل

انطلقت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للسنوات النهائية فى عدد من جامعات المحافظات اليوم، وسط إجراءات احترازية مشدّدة، حيث توافد الطلاب على اللجان منذ الصباح الباكر، للخضوع للإجراءات الوقائية المقرّرة، فى الوقت الذى تفقّد فيه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور خالد عبدالغفار، الاستعدادات النهائية للامتحانات، التى من المقرر أن تبدأ فى باقى الجامعات تباعاً، كما اطمأن الوزير على جاهزية غرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات.

ووجّه الوزير بتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، من خلال اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وشدّد على عدم السماح بأى تجمّعات نهائياً داخل الحرم الجامعى، مؤكداً أهمية تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان، على أن تتم مراعاة دخول وانصراف الطلاب بسلاسة، ودون حدوث تدافع أو تزاحم.

واطمأن وزير التعليم العالى على جاهزية غرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات، والتى تم تشكيلها لمتابعة سير أعمال الامتحانات، والتأكد من توافر جميع التجهيزات للمساعدة فى حل جميع المشكلات، وتذليل جميع العقبات، التى قد تواجه الجامعات والمعاهد، أثناء سير الامتحانات.

وشهدت محافظة الدقهلية انطلاق أول امتحانات تجريها جامعة المنصورة فى ظل جائحة فيروس كورونا، لطلاب الفرق النهائية، وبدأت بكليات «الصيدلة، والتربية، ورياض الأطفال، والحقوق، والآداب»، فيما تجرى باقى الكليات الامتحانات حسب جدول كل منها، ووضعت إدارة الجامعة نظاماً لدخول اللجان، وإجراءات أمنية وصحية منذ الدخول من أبواب الجامعة، وصولاً إلى قاعات الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، والتأكد من الحالة الصحية للطلاب.

أماكن خاصة للحوامل وأصحاب الأمراض المناعية بالمنصورة

وقالت الدكتورة منال عيد، عميد كلية الصيدلة: «أجرينا الاستعداد من قبل الامتحان، وفتحنا 4 أبواب للكلية، وكل طالب يصل إلى الكلية يتم قياس درجات الحرارة له، وبعدها يصل إلى بوابة التعقيم، وحتى يصل اللجنة التى بها 10 طلاب فقط للحفاظ على التباعد بينهم، وخصّصنا لجاناً خاصة، سواء للطلاب الذين يعانون من مشكلات فى المناعة أو الطالبات الحوامل، ولدينا 8 بوابات للخروج، فى مسارات يعرفها الطالب قبل الوصول إلى الكلية». وأشارت إلى أنه بعد الامتحان سيتم حفظ كراسات الإجابات فى الكنترول لمدة 48 ساعة، وبعدها يتم التصحيح الإلكترونى.

وتفقّد الدكتور بدوى شحات بدوى، رئيس جامعة الأقصر، سير الامتحانات بكليات لجان كليتى الفنون الجميلة والألسن، وسط اتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا، واطمأن «شحات» على تسليم جميع اللجان الأدوات الخاصة بالحماية من كمامات وقفازات وأدوات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين.

وشدّد رئيس الجامعة على القائمين بأعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة، مع الحرص التام على سلامة الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة، كما تابع وحدات الرعاية الطبية بالكليات للمتابعة الدورية والدقيقة والإشراف على تطبيق جميع التعليمات الصحية، بالإضافة إلى الفرق المخصّصة لرش وتعقيم جميع اللجان.

وحرص الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، على الوجود بين الطلاب فى اليوم الأول لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وتفقّد لجان الامتحانات بكليتى الآداب والعلوم بالمجمع النظرى للكليات، وتأكد رئيس الجامعة من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وتوفير جميع سبل الأمان الصحى للطلاب خلال فترة الامتحانات، ومسارات دخول الطلاب وخروجهم دون تكدّس أو اختلاط، بعد تحديد اللجان من خلال خرائط، ووجودهم قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحرارى عليهم، والتأكد من عدم وجود حالات مصابة، وفى حالة الاشتباه فى أى حالة يتم اتخاذ اللازم عن طريق الفريق الطبى الموجود.

ووجّه الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس إلى مراعاة التباعد الاجتماعى وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة من الطلاب والملاحظين، خلال تفقّده كليات الآداب والحاسبات والمعلومات وكلية التكنولوجيا والتعليم لمتابعة عملية دخول وتنظيم الطلاب للقاعات وبوابات التعقيم الآلى وعملية قياس الحرارة وتنظيم جلوس الطلاب فى أماكنهم.

وبدأت الامتحانات فى خمس كليات بجامعة الإسكندرية، وقال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه جرى اتخاذ إجراءات وقائية داخل لجان الامتحانات، من بينها تخفيض عدد الطلاب، وتخصيص طبيب بكل لجنة، فضلاً عن وضع وسائل التعقيم المختلفة باللجان. وأضاف أن الكليات فتحت باب القبول للاعتذار عن الامتحانات، وتأجيلها للدور الثانى من سبتمبر، لمن يرغب فى التأجيل، على أن تُحتسب كدور أول بدرجات كاملة.

الكمامة الجراحية شرط دخول الطلاب للجان فى بنى سويف

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أن مجلس الجامعة اتّخذ عدداً من الإجراءات الوقائية خلال امتحانات التيرم الثانى للسنوات النهائية تتضمّن وصول الطلاب إلى الحرم الجامعى قبل الامتحان بساعة ونصف الساعة، مع إعداد الجامعة خرائط توضح مكان اللجنة وأماكن الطلاب داخل اللجان، طبقاً لأرقام الجلوس، وقياس درجة الحرارة للطلاب عند بوابة الدخول الرئيسية ومدخل الكلية، وتعقيم اليدين باستخدام بخاخة كحولية، مع توفير حوامل مطهرات لتركيبها فى الممرات فى قاعات الامتحانات، وعدم السماح للطلاب بالدخول إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة الجراحية.