"الاحتلال" يعتقل 20 فلسطينياً ويؤجل ضم أراضى "الضفة"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، 20 فلسطينياً بينهم سيدتان من عدة محافظات بالضفة الغربية، وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن 10 من بين المعتقلين ينتمون إلى عدة أحياء بالقدس، فيما شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم، فى مسيرات حاشدة ورفعوا أعلام فلسطين، ورددوا شعارات تندد بالاحتلال، وتطالب بوحدة الموقف فى وجه المخططات الإسرائيلية، وانطلقت المسيرة بدعوة من القوى الوطنية، التى دعت لأوسع مشاركة فى المسيرات.

كما شرع مستوطنون، صباح اليوم، بجرف أراض جنوب شرق قلقيلية، وجنوب نابلس.

وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أمس، إن المناقشات مع الولايات المتحدة حول خطته لضم أراضى الضفة الغربية المحتلة ستستمر «فى الأيام المقبلة»، مشيراً إلى عدم بدء عملية الضم المثيرة للجدل فى الموعد الذى كان مقرراً لها أمس أول يوليو، وفقاً لوكالة «أسوشيتدبرس».

وأعرب وزير الخارجية، جابى أشكينازى، اليوم، عن شكوكه بشأن بدء الضم فى الموعد المحدد، ما يلقى بظلال من الشك حول مضى إسرائيل قدماً فى تنفيذ استراتيجيتها، التى واجهت إدانة دولية قوية.

بحسب راديو الجيش الإسرائيلى. وهاجم رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان، اليوم، «نتنياهو»، قائلاً: «علمت أنه ليس هناك احتمال أن يُقدم نتنياهو على الضم، فقط هى خطوة من أجل العلاقات العامة والانتخابات».

وذكر موقع «واللا» الإسرائيلى، أن جيش الاحتلال قرر تعزيز قواته بكتيبة إضافية فى الضفة، تحسباً لأى مواجهات إثر مخطط الضم. ودعا سفير جامعة الدول العربية لدى روسيا جابر حبيب جابر، اليوم، الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لوقف عملية الضم، مثمناً الموقف الروسى تجاه القضية.