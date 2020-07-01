جامعة أسيوط تستعد لامتحانات الفرق النهائية بـ8 إجراءات احترازية

أنهت جامعة أسيوط استعداداتها لأداء طلاب الفرق النهائية امتحانات نهاية العام الجامعي 2019/ 2020، والمقرر أن تبدأ 8 يوليو الجاري.

وتستعرض "الوطن" استعدادات الجامعة للامتحانات في النقاط التالية:

1- التزام الطلاب بالدخول بالكمامات إلى اللجان.

2- التواجد اليومي لعمداء الكليات ووكلائها المختصين، وكذلك أساتذة المادة للإجابة على استفسارات الطلاب والرد على تساؤلاتهم.

3- مراعاة جودة التهوية داخل اللجان، وتوفير ما يلزم للطلاب من زجاجات مياه ومطهرات وكواشف حرارة فى اللجان.

4- تجهيز لجان امتحان وفق الشروط الصحية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، ووضع ذلك كأولوية قصوى لدى إدارة الجامعة.

5- بدء إعلان جداول الامتحانات لكافة الكليات، وتجهيز قائمة أسماء المراقبين، واستدعاء الأعداد المطلوبة لأعمال الملاحظة، مع عدم قبول أى اعتذارات أو طلبات للإعفاء من المراقبة إلا بعذر طبي من القومسيون الطبي، أو المستشفى الجامعي، أو مستشفى حكومي، ويتم قبوله من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

6- توزيع نحو 30 طبيبًا على اللجان، وتوفير ما يلزمهم من أدوات طبية وأدوات لازمة لإجراء أي إسعافات أولية مع تواجد سيارات إسعاف خارج اللجان تحسبًاً لأي طوارئ لا قدر الله.

7- عدم زيادة عدد الطلاب فى كل لجنة عن 15 طالبًا، ووجود مسافة لا تقل عن مترين بين كل طالب وآخر.

8- تطبيق التصحيح الإلكتروني كنظام عمل خلال عمل كنترولات الكليات.