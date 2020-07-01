فيديو.. سجادة هدية لكل مُصلي بمسجد بالمنصورة

خصص نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة، سجادة صلاة مجانية للمترددين علي الصلاة بمسجد النادي، على أن تُستخدم مرة واحدة فقط، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقال إبراهيم الجمل، مدير عام النادي، إن بعض المصلين يمكن أن ينسوا إحضار السجادة، وتخفيفًا عنهم، اشترينا كميات كبيرة منها لتوزيعها مجانًا على المصلين، مشيرًا إلى أن فتح المسجد يتم وفقًا لتعليمات وزارة الأوقاف، ولا يُسمح بدخول إلا من يرتدي الكمامة.

وأضاف أنه تم عمل العلامات الإرشادية للتباعد بين المصلين، إضافة إلى أعمال التظهير قبل الصلاة وبعدها، وكذلك أعمال التعقيم.