صور.. "الأوقاف": المصلون سطروا حالة وعي كبيرة في أول أيام فتح المساجد

نشرت وزارة الأوقاف صورًا جديدة لصلاة الجماعة بالمساجد على مستوى الجمهورية بالأمس، في إطار متابعة الوزارة اليوم الأول لفتح المساجد بعد تعليق استمر لأكثر من ثلاثة أشهر على مستوى الجمهورية، بسبب تفشي وباء كورونا.

وأكد بيان الوزارة أن المواطنين أظهروا وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصري، فرواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، والتي من أهمها: الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وأكدت الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن بإذن الله تعالى، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وسألت الوزارة الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.