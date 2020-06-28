الأوقاف تعلن نجاح خطة فتح المساجد: المصلون التزموا بالإجراءات الاحترازية

أكد الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف، أن وزارته أعدت خطة لإحكام السيطرة على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الزوايا والمساجد الصغيرة عبر ضوابط مسؤول عنها إمام المسجد ومقيم الشعائر والعاملين كلًا في عهدته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن المنظومة نجحت ككل في إحياء بيوت الله وعودتها.

وأشار إلى أن الشعب المصري التزم اليوم بالإجراءات الاحترازية حيث إن الوزارة اعتمدت على شوق الشعب المصري لفتح بيوت الله ومن ثم جاء التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية، متمنيًا أن يستمر ذلك خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تحديد نسب الإشغال في المساجد بنسب 25% ساعد في تحقيقه إغلاق دورات المياه، بالإضافة لمنع صلوات الجمعة.