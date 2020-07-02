جولات الرئيس بين المواطنين مستمرة: سيدات وشباب وباعة جائلون

اعتاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القيام بجولات مفاجئة بالسيارة لمناطق مختلفة، التقى خلالها العديد من المواطنين، منها ما جاء خلال تفقده مشروعات مختلفة، ومنها ما جاء صدفة، واليوم في لأثناء جولة تفقدية لبعض من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر، حرص الرئيس السيسي على التوقف في أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين؛ الذي تصادف وجوده حيث استفسر رئيس الجمهورية بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له.

كما تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع، وشدد على الالتزام بتدابير كورونا في مواقع العمل، وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في أثناء العمل حفاظاً على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع، بحسب ما السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

السيسي يسأل بائعا متجولا عن أحواله المعيشية ومتطلباته

حرص الرئيس السيسي على التوقف في أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين؛ الذي تصادف وجوده حيث استفسر رئيس الجمهورية بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له.

السيسي يتحدث إلى أحد مهندسي الموقع

وخلال تفقد الرئيس، قال أحد المهندسين للرئيس السيسي: "الشغل تمام يا فندم والحمد لله إحنا شغالين بمعدلات كويسة، وإن شاء الله هنحقق البرنامج الزمني قبل 15- 8 هنكون مخلصين"، فسأله الرئيس: "طول الكوبري 430.. إنتم شغالين إنتم بس ولا فيه حد تاني؟"، فرد عليه المهندس: "إحنا المقاولين العرب شغالين إدارة الكباري في مصطفى النحاس مع عباس العقاد، والتقاطعات التانية مع شركات تانية".

وفي نهاية الحديث، طالب الرئيس السيسي المهندس بالالتزام بالإجراءات الوقائية، قائلا: "من فضلك الناس تلبس الكمامة، لو إحنا مخدناش بالنا هتزيد، متسيبوش الناس كده"، وذلك وفقًا لما نشره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

السيسي يطمئن على شابين على الطريق

كما حدث في منتصف يونيو الجاري، مع أحد الشباب الذي تصادف مروره في الشارع، أثناء مرور الرئيس بسيارته.

واستوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد الشباب للاطمئنان على صحته، بعد إصابته في حادث على الطريق، وإحضار طبيب لمعالجته.

وقال الرئيس للشاب: "أنت كويس ورجليك الاتنين كويسين؟"، وبعد حديث دار بينهما، أنهى الرئيس كلامه مع الشاب وأحضر له طبيبا لعلاجه.

لقاء الرئيس بعدد من سيدات الأسمرات والاطمئنان عليهن

في يونيو الجاري، وفي مشروع الأسمرات 3، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات، خلال تفقده في جولة مفاجئة بالسيارة لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم، الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث، يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا، به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية، على نحو متكامل.

وتبادل الرئيس الحديث مع السيدات، مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية، والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم، إلى جانب حرصه على الاطمئنان على أحوالهم، في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث قال لهم الرئيس "طمنوني عليكم"، فردوا عليه: "الحمد لله ياريس ربنا يباركلك يارب ويعطيك الصحة.. احنا واثقين فى حضرتك".

الرئيس يوبخ مسؤولا في موقع عمل لعدم ارتداء العمال كمامات

في مطلع إبريل الماضي، وبخ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسؤولا عن موقع عمل، خلال زيارة مفاجئة للمكان، بعد أن رأى عمالا لا يرتدون الكمامات الطبية الواقية، فور وصوله المكان بسيارته.

وأمر السيسي مرافقيه، بتوزيع كمامات فورا على العمال في موقع العمل، مضيفا بلهجة حادة، أنه إذا جاء في اليوم التالي ووجدهم لا يرتدون كمامات، ستكون هناك مشكلة كبيرة.

السيسي: أنا مش بعيد عنكم

قال الرئيس السيسي، خلال احتفالية لافتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، "الكلام ده بشوفه لما بنزل أتمشى بالعربية أشوف الدنيا فيها إيه، أنا مش بعيد عنكم، وبشوف إن احنا اللي عاملين المشكلة لنفسنا واحنا اللي ساكتين"، جاء ذلك تعليقا على وجود بعض المخالفات في منطقة مصر الجديدة، وذلك أثناء حديث اللواء إيهاب الفار عن المشروعات التي قامت بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.