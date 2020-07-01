في مدينة نصر.. السيسي يطالب مهندسا بارتداء الكمامات: متسيبوش الناس كده

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية لبعض من مشروعات المحاور والكباري في مدينة نصر، كما تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع.

وخلال تفقد الرئيس، قال أحد المهندسين للرئيس السيسي: "الشغل تمام يا فندم والحمد لله إحنا شغالين بمعدلات كويسة، وإن شاء الله هنحقق البرنامج الزمني قبل 15- 8 هنكون مخلصين"، فسأله الرئيس: "طول الكوبري 430.. إنتم شغالين إنتم بس ولا فيه حد تاني؟"، فرد عليه المهندس: "إحنا المقاولين العرب شغالين إدارة الكباري في مصطفى النحاس مع عباس العقاد، والتقاطعات التانية مع شركات تانية".

وفي نهاية الحديث، طالب الرئيس السيسي المهندس بالالتزام بالإجراءات الوقائية، قائلا: "من فضلك الناس تلبس الكمامة، لو إحنا مخدناش بالنا هتزيد، متسيبوش الناس كده"، وذلك وفقًا لما نشره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".