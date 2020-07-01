عاجل.. السيسي يتوقف للتحدث مع باعة جائلين خلال جولة تفقدية بمدينة نصر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية لبعض من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر، كما تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع.

جاء ذلك وفقًا لما نشره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

الرئيس يشدد على الالتزام بتدابير كورونا في مواقع العمل

وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في أثناء العمل حفاظاً على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع.

كما تفقد الرئيس السيسي، أيضاً عدداً من مواقع تقديم الخدمات والتزود بالوقود على محور "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي، حيث التقى اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

ووجه رئيس الجمهورية، بضرورة أنَّ تكون تلك المواقع عبارة عن مراكز خدمات متكاملة الجوانب لخدمة المواطنين من رواد الطرق والمترددين عليها.

السيسي يسأل بائعا متجولا عن أحواله المعيشية ومتطلباته

كما حرص الرئيس السيسي على التوقف في أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين؛ الذي تصادف وجوده حيث استفسر رئيس الجمهورية بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له.