ضبط 5 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالدقهلية

ضبطت حملات لمديرية الطب البيطري بالدقهلية في مركز ومدينة المنزلة، 5 أطنان فاسدة من مصنعات لحوم ودواجن.

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظًا على صحة المواطنين.

وقال الدكتور عبدالمنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري، إنه بالتنسيق مع مديرية التموين تم شن حملة بنطاق مركز ومدينة المنزلة، ما أسفر عن ضبط 5 أطنان من مصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر لمطبخ تجهيز طعام، وكذلك محل جزارة ومطعم.