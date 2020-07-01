النائب العام يؤكد لنظيره الإيطالي جدية الإجراءات المتخذة في قضية ريجيني

جولة جديدة من المباحثات بين النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، ونظيره الإيطالي، بدأت اليوم الأربعاء، حول تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة قبل عدة سنوات.

واجتمع النائب العام بنظيره الإيطالي ميكيل بريستبينو جاريتا، الذي تقلد منصبه حديثا، وعقد الاجتماع بتقنية الاجتماع المرئي عن بُعد «Video conference» في حضور عدد من أعضاء فريقي التحقيق في قضية مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني»، بالنيابتين المصرية والإيطالية.

وجاء الاجتماع بعد فترة انقطاع عن التواصل بين النيابة المصرية، ونظيرتها الإيطالية.

وأكدّ النائب العام المصري لنظيره الإيطالي، جدِّيَّةَ ما يُتخذ من إجراءات في تحقيقات قضية ريجيني، وما ستلمسه نيابة الجمهورية بروما، من شفافية من فريق التحقيق المصري، ورغبته الجادة في الوصول إلى الحقيقة خلال الفترة المقبلة، مُشددًا على التزام «النيابة العامة المصرية» بعملها القضائي المستقل، وعدم تحركها أو تأثرها بما تتداوله وسائل الإعلام المختلفة حول التحقيقات في تلك القضية، مؤكدًا أن حُسن التفاهم والثقة المشترَكة بين الجهات المعنية بتلك التحقيقات القضائية سيسهم مباشرة في تسهيل إجراءاتها.