مها أبوعوف: "عزت أصيب باكتئاب بعد فركشة 4M وبقي عامين في الغردقة"

قالت الفنانة مها أبوعوف، إن شقيقها الفنان الراحل عزت أبوعوف قد حظى بحب عدد كبير من الأشخاص في مصر والعالم العربي بشكل عام، مضيفة "عمري ما شوفت كمية الحب من الناس بالمنظر ده، وهو يستاهلها".

وأضافت "أبوعوف"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن أسرة الراحل كانت دائمًا تتجمع في الأعياد والمناسبات السنوية، بخلاف التجمع الدائم فيما بينهم خلال شهر رمضان، وحافظوا على تلك الطقوس.

وأوضحت أن الراحل لم تكن لديه أي نية في التمثيل إطلاقًا، ولكنه منذ عمر الرابعة عشر كان يسعى للغناء والتحق بالعديد من الفرق الغنائية حتى قام بإطلاق فرقة 4M، مضيفة: "لما اتفركشت الفرقة دخل في حالة اكتئاب وفضل قاعد في الغردقة لمدة سنتنين مش عايز يقابل حد، لحد ما بدأ يتجه للتمثيل في السينما".

وأكدت مها أبو عوف، أن شقيقها وبعدما دخل في مرحلة المرض لم يستطع المشي أو الوقوف، ولكنه بمجرد طلبه في إحدى الحفلات ينسى تعبه وأحزانه ويؤدي على البيانو كما لو كان سليمًا.