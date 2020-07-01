البابا تواضروس يعزي أسقف نجع حمادي في وفاة كاهن بكورونا

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العزاء إلى الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي ولمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة القمص باخوميوس فؤاد، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا يلتمس عزاءً سمائيًا لشعب مدينة نجع حمادي ولأسرة الكاهن، طالبًا لنفسه البارة الراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وكان القمص باخوميوس فؤاد، راعي كنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي كان يتلقى العلاج بسببه بمستشفى قنا العام، وتمت صلاة الجناز على الكاهن الراحل بكاتدرائية القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا للتعليمات الكنيسة ووزارة الصحة.

والكاهن الراحل من مواليد سوهاج عام 1947، اسمه الأصلي "صفوت فؤاد"، خريج كلية الزراعة جامعة المنيا عام 1968م، عين مدرسا بمدرسة سوهاج الثانوية الزخرفية، تم سيامته كاهنا في 16 مارس 1980، رقي إلى القمصية في 21 نوفمبر 1982، توفي عن عمر يناهز الـ 73 عاما قضى منها 40 عاما في خدمة الكهنوت بإيبارشية نجع حمادي، عانى وتحمل كثيرا من تعب وآلام المرض قبل أصابته منذ أيام بفيروس كورونا.

ويعد الكاهن الراحل سادس كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي يتوفى بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، كما أُصيب عدد كبير من كهنة ورهبان وخدام الكنيسة.

يذكر أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قررت السبت الماضي، تفويض الأساقفة في فتح الكنائس أو استمرار غلقها حسب انتشار الوباء في كل محافظة.

وبناء على تفويض المجمع المقدس، قرر الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، استمرار غلق الكنائس التابعة لإيبارشية نجع حمادي حتى منتصف يوليو.