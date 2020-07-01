نصائح وتحذيرات من الكهرباء للمواطنين: عشان متتفاجئش بالفاتورة

قدم الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، 10 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء، فذكر أنه من الممكن التحكم في الاستهلاك بالفاتورة المقبلة، بضبط الترشيد في استخدام التكييف بحيث استخدامه على درجة حرارة 25 أو أقل، مع ضرورة عمل صيانة دورية جيدة، وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية مثل سخانات المشروبات الساخنة وغيرها باستمرار، وعدم استخدام المايكرويف لفترة طويلة.

وأوضح "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن من الأفضل الاعتماد على الغاز الطبيعي، فاستخدام أكثر من تكييف سيتم احتسابه خارج الدعم، وعدم استخدام التكييف أيضًا إذا كانت درجة الحرارة عالية داخل المنزل، بالإضافة لعدم وضع الأجهزة في الكهرباء حالة عدم استخدامها، وضرورة ترك مسافة خالية بين الثلاجة بالمنزل والحائط لا تقل عن 15 سنتيمتر.

وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، لضرورة تجنب فواتير الكهرباء العالية، ففاتورة شهر يوليو، ستأتي بشكل مختلف عن الفواتير السابقة، وذلك بسبب البدء في تنفيذ نظام الشرائح الجديد، التي أعلنها وزير الكهرباء من قبل، وهناك فئتين ستخرج من الدعم، أولها الفئة التي تستهلك أعلى من 650 كيلو وات، سيجري محاسبتها على الكيلو الواحد بـ1.18 جنيه، والأخرى تستعلك أعلى من 1000 كيلو وات، سيتم محاسبتها على الكيلو وات بـ1.45 جنيه.